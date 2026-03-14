Dopo il pareggio tra Inter e Atalanta, l’allenatore dell’Atalanta ha dichiarato di non aver visto gli episodi relativi ai presunti errori arbitrali, incluso un possibile rigore su Dumfries. Palladino ha inoltre affermato di non aver assistito alle decisioni contestate dall’arbitro Manganiello, che hanno generato molte polemiche tra tifosi e commentatori. La partita si è conclusa con un punteggio di 1-1.

“Gli episodi? Non li ho visti “. Così Raffaele Palladino a Dazn svia sui presunti errori arbitrali in Inter – Atalanta, terminata 1-1 tra tantissime polemiche per le decisioni dell’arbitro Manganiello. “Sapete che non parlo mai degli arbitri. Mi hanno detto che Marelli ha confermato che non c’erano nessuno dei due e noi ci fidiamo di chi fa questo lavoro”, ha concluso il tecnico del club bergamasco, non commentando più gli episodi più discussi del pomeriggio. Di tutt’altro avviso sono invece i nerazzurri milanesi, che dopo la partita hanno annunciato il silenzio stampa come forma di protesta per le scelte di Manganiello sia in occasione del gol dell’1-1, sia in occasione del mancato fischio in area di rigore per il fallo su Frattesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Fallo su Dumfries e rigore? Non li ho visti, ma mi hanno detto che non c’erano”: Palladino dopo Inter-Atalanta

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