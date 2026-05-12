JetBlue sbarca in Italia | volo diretto tra Boston e Milano Malpensa

JetBlue ha annunciato l’avvio di un volo diretto tra Boston e Milano Malpensa, operato con frequenza regolare. La rotta collegherà le due città senza scali intermedi, aprendo nuove opportunità di collegamento tra gli Stati Uniti e l’Italia. La decisione si inserisce nel quadro di un ampliamento della rete transatlantica della compagnia aerea. Il collegamento tra Milano e Boston rafforza un rapporto commerciale e culturale già consolidato tra le due aree.

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? Punti chiave Come cambierà il viaggio transatlantico con le nuove opzioni di bordo?. Perché il legame tra Milano e Boston è così strategico?. Chi beneficerà concretamente dei nuovi scambi tra ricerca e industria?. Quali vantaggi offre la nuova classe Core per i viaggiatori?.? In Breve Voli operati con Airbus A321 con opzioni Mint, EvenMore e Core.. Aldo Schmid e Raffaele Cattaneo sottolineano legami accademici con MIT e Harvard.. Servizio stagionale potenzia l'hub di Boston con nove collegamenti europei giornalieri.. La rotta favorisce scambi tecnologici tra Lombardia e centri di ricerca del Massachusetts.. Oggi, 12 maggio 2026, la compagnia aerea JetBlue inaugura il primo collegamento diretto tra l’aeroporto di Boston Logan e Milano Malpensa, segnando un debutto ufficiale del vettore americano in territorio italiano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - JetBlue sbarca in Italia: volo diretto tra Boston e Milano Malpensa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Malpensa, JetBlue decolla in Italia con il nuovo volo Boston-MilanoLa compagnia aerea JetBlue debutta in Italia con l’avvio, oggi, del nuovo collegamento giornaliero stagionale tra il Boston Logan International... Torna il volo diretto tra Milano Malpensa e Miami: “Una delle rotte più apprezzate dai passeggeri”Milano, 30 marzo 2026 – Gradita novità per chi sta programmando le prossime vacanze.