Jesolo Moonlight Half Marathon 2026 | correre al tramonto tra pineta spiaggia e laguna
Il 16 maggio 2026 si terrà a Jesolo la Moonlight Half Marathon e la 10K, giunta alla quindicesima edizione. La corsa prenderà il via al tramonto e si concluderà in serata, coinvolgendo i partecipanti in un percorso che attraversa pineta, lungomare, spiaggia e il centro storico del paese. La manifestazione prevede due distanze competitive: la mezza maratona di 21 km e la gara di 10 km.
Sabato 16 maggio 2026 torna la Jesolo Moonlight Half Marathon & 10K, giunta alla 15ª edizione. Partenza al tramonto e arrivo in serata per le due distanze competitive — mezza maratona (21 km) e 10 km — su un tracciato che attraversa pineta, lungomare, spiaggia e centro storico di Jesolo Paese.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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