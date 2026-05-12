Jesolo Moonlight Half Marathon 2026 | correre al tramonto tra pineta spiaggia e laguna

Il 16 maggio 2026 si terrà a Jesolo la Moonlight Half Marathon e la 10K, giunta alla quindicesima edizione. La corsa prenderà il via al tramonto e si concluderà in serata, coinvolgendo i partecipanti in un percorso che attraversa pineta, lungomare, spiaggia e il centro storico del paese. La manifestazione prevede due distanze competitive: la mezza maratona di 21 km e la gara di 10 km.

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