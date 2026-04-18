Sotto il segno del grande e indimenticato Renato Cesarini. Tutti in piedi per ricordare e celebrare al meglio un fuoriclasse indiscusso. Un genio del pallone. Ebbene sì, il grande Renato non è stato soltanto un incredibile calciatore: è stato un autentico emblema del pallone, un talento capace di lasciare un’impronta davvero indelebile, unica, nel calcio Made in Italy e internazionale. La sua classe, la sua visione di gioco e quella capacità sicuramente unica di decidere i match negli ultimi minuti (in extremis.) lo hanno trasformato in una vera e propria leggenda, al punto da dare il nome a un’espressione entrata nel linguaggio comune: la mitica zona Cesarini.🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Renato Cesarini: il campione che creò la mitica Zona Cesarini

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