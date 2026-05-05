La famiglia dell’artista si trova al centro di un nuovo capitolo di tensioni, con un confronto pubblico che si è trasformato in uno scontro personale. La recente dichiarazione di una nota opinionista ha accentuato le frizioni tra i membri della famiglia, portando a una polarizzazione evidente. Le parole dure rivolte a una delle figure coinvolte hanno suscitato reazioni e approfondimenti sui rapporti tra i protagonisti.

La tensione all’interno della famiglia di Albano Carrisi continua a crescere, trasformando un confronto nato in televisione in uno scontro sempre più acceso anche sul piano personale. Dopo le dichiarazioni di Romina Power e la successiva replica del cantante a Domenica In, a intervenire pubblicamente è stata Loredana Lecciso, che ha preso posizione con parole forti, lasciando emergere tutta la delicatezza del momento. Loredana Lecciso difende Albano e stronca Romina Power. Ospite de La Vita in Diretta, condotto da Alberto Matano, Lecciso ha raccontato quanto sia stato difficile per Albano esporsi pubblicamente su una vicenda così dolorosa. « Per fare quell’intervista si è quasi violentato, per lui è stata una sofferenza.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Loredana Lecciso stronca Romina Power con parole durissime: l’equilibrio precario si è spezzato, famiglia Carrisi spaccata

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