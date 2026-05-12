Jasmine Carrisi replica alla sorella Romina | Dispiaciuta per le sue parole credevo avessimo un rapporto

Jasmine Carrisi ha commentato le dichiarazioni della sorella Romina, che in un’intervista televisiva aveva espresso distanze dalla famiglia Lecciso. La giovane si è detta un po’ dispiaciuta per le parole di Romina, aggiungendo che, a suo avviso, ci sono ancora le basi per un rapporto tra loro. La discussione riguarda i rapporti familiari tra le due sorelle, senza ulteriori dettagli su motivazioni o altre persone coinvolte.

Jasmine Carrisi risponde alle dichiarazioni della sorella Romina, figlia di Al Bano e Romina Power, che a Verissimo aveva preso le distanze dalla famiglia Lecciso: "Sono un po' dispiaciuta, per me i presupposti per un legame ci sono".🔗 Leggi su Fanpage.it

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