Durante gli Internazionali d’Italia di Roma, Jannik Sinner ha vissuto momenti di paura a causa di un boato improvviso sul campo. L’atleta ha riferito di aver provato un grande spavento durante la partita, creando momenti di tensione tra i presenti. L’evento ha attirato l’attenzione dei media, che ne hanno riferito come un episodio inatteso durante la competizione.

. Il boato improvviso e la paura di Jannik Sinner. Attimi di tensione per Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia di Roma. Il tennista azzurro, numero uno del ranking mondiale, ha raccontato di aver avuto “davvero paura” pochi minuti prima di entrare in campo per la sfida contro Alexei Popyrin. Tutto è successo nei corridoi del Foro Italico, mentre Sinner si trovava nel vestibolo che conduce al Campo Centrale. All’improvviso un fortissimo rombo ha fatto sobbalzare il campione altoatesino, visibilmente sorpreso e disorientato per qualche secondo. La scena è stata ripresa in un video diventato rapidamente virale sui social. Il passaggio delle Frecce Tricolori sopra Roma.🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Jannik Sinner spaventato al Foro Italico: “Ho avuto davvero paura”

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