Jannik Sinner piega Pellegrino e vola ai quarti | eguagliato il record di Djokovic

Jannik Sinner ha superato il turno agli Internazionali d'Italia 2026, battendo l’avversario in due set. Con questa vittoria, il tennista italiano ha raggiunto i quarti di finale e ha eguagliato un record precedentemente stabilito da un noto giocatore. La partita si è conclusa con un risultato che ha permesso a Sinner di avanzare nel torneo, consolidando la sua posizione nel quadro principale della competizione.

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