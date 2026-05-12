Jannik Sinner piega Pellegrino e vola ai quarti | eguagliato il record di Djokovic
Jannik Sinner ha superato il turno agli Internazionali d'Italia 2026, battendo l’avversario in due set. Con questa vittoria, il tennista italiano ha raggiunto i quarti di finale e ha eguagliato un record precedentemente stabilito da un noto giocatore. La partita si è conclusa con un risultato che ha permesso a Sinner di avanzare nel torneo, consolidando la sua posizione nel quadro principale della competizione.
Un inarrestabile Jannik Sinner vola ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia 2026. Il numero uno al mondo elimina il Andrea Pellegrino, che arrivava dalle qualificazioni del torno, nel derby azzurro sul Campo Centrale: 6-2 6-3, in un'ora e 29 minuti di gioco, il punteggio in favore dell'altoatesino, che raggiunge il 22esimo quarto di finale nei 1000 - il sesto consecutivo - e vince la 31esima partita di fila nei Masters (striscia aperta da Parigi 2025), eguagliando Novak Djokovic al primo posto della classifica di tennisti con più successi in serie in questa categoria di tornei. Successo consecutivo numero 26 in stagione per il quattro volte campione Slam, che non perde una partita dall'Atp 500 di Doha 2026.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Il commento di SINNER dopo la sconfitta contro DJOKOVIC
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Jannik Sinner travolge Alexei Popyrin per 6-2 6-0 e raggiunge Andrea Pellegrino in un derby tutto azzurro per un posto nei quarti di finale #SpazioTennis #tennis #Sinner facebook
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