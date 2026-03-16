CALIFORNIA DREAMIN’! Jannik Sinner piega Medvedev e vince l’ATP di Indian Wells! Eguagliato il record di Federer e Djokovic

Jannik Sinner ha conquistato il suo primo titolo all’ATP di Indian Wells, sconfiggendo in finale Daniil Medvedev. Con questa vittoria, il tennista italiano ha eguagliato il record di Federer e Djokovic, diventando il primo a vincere il torneo dopo aver perso le precedenti quattro finali. La partita si è conclusa con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-2.

Jannik Sinner rompe la maledizione di Indian Wells e riesce finalmente a vincere per la prima volta il Masters 1000 californiano. Una finale durissima quella odierna, perchè per battere Daniil Medvedev ci sono voluti due tie-break, 7-6 (6) 7-6 (4) ed un’ora e cinquantasei minuti di gioco. Si tratta del sesto titolo 1000 della carriera e soprattutto della prima affermazione stagione per l’azzurro che era anche alla sua prima finale giocata nel 2026. Con questo trionfo, inoltre, Sinner riesce ad eguagliare un primato che detenevano solamente Roger Federer e Novak Djokovic. Infatti Jannik è diventato il terzo giocatore della storia a vincere tutti e sei i Masters 1000 che si giocano sul cemento. 🔗 Leggi su Oasport.it

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