Oggi pomeriggio si disputa un match particolare agli ottavi degli Internazionali d’Italia, con Jannik Sinner e Andrea Pellegrino in campo per un derby tutto italiano. L'incontro si svolgerà nel pomeriggio e sarà visibile sui canali ufficiali dedicati al torneo. Si tratta di un confronto inedito tra i due tennisti, che si sfideranno nell'ambito di una delle manifestazioni più importanti della stagione sulla terra battuta.

Roma, 12 maggio 2026 – Derby azzurro negli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia per Jannik Sinner e Andrea Pellegrino. Se per l'altoatesino è stata praticamente una passeggiata superare Alexei Popyrin nel turno scorso (all'australiano sono stati concessi appena due games), il ventinovenne di Andria sta vivendo il momento migliore della sua carriera. Partito dalle qualificazioni, il numero 155 della classifica Atp ha già trovato sul suo cammino al Foro Italico un connazionale, ossia Luca Nardi, eliminato nei 64esimi finale, per poi approfittare del ritiro del francese Arthur Fils per arrivare fino ai sedicesimi, dove ha mandato al tappeto per 7-6, 6-1 l'americano Frances Tiafoe, testa di serie numero 20.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - A che ora gioca Sinner contro Pellegrino: dove vedere l’inedito derby agli internazionali d’Italia oggi pomeriggio

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