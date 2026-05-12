Jannik Sinner fa sbottare Cobolli in allenamento | Tacci sua

Flavio Cobolli è partito con il piede giusto sabato agli Internazionali d’Italia, superando il francese Térence Atmane con il punteggio di 7-6, 6-3, conquistando così il terzo turno del torneo di Roma. Oggi, lunedì 11 maggio, la sfida alle 19 contro l’argentino Thiago Augustín Tirante, per vedere se il romano riuscirà ad accedere al turno successivo. Quel che è certo è che sta avendo un ottimo momento di forma, considerando la finale raggiunta a Monaco e il buon torneo di Madrid. Alla vigilia della sfida contro Atmane, però, Cobolli ha avuto un partner d’eccezione in allenamento: Jannik Sinner. Un test intenso, come lui stesso ha raccontato con il consueto sorriso ai microfoni di Sky Sport.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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