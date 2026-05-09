Flavio Cobolli racconta l'allenamento con Sinner a Roma Tacci sua ci fa sempre provare cose nuove

Da fanpage.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Flavio Cobolli ha iniziato il torneo di Roma superando Atmane, mentre si sono diffuse notizie sull’allenamento intenso con il collega Sinner alla vigilia dell’esordio. Cobolli ha commentato che Sinner spesso cerca di far provare ai compagni di allenamento cose nuove, scherzando anche sui massaggi. La sessione di preparazione ha coinvolto esercizi e allenamenti specifici, senza ulteriori dettagli sui contenuti.

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Flavio Cobolli parte a Roma battendo Atmane. Il retroscena sull'allenamento intensivo con Sinner alla vigilia, con le battute sui massaggi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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