Sinner commenta il ' tacci sua di Cobolli dopo l’allenamento insieme

Da gazzetta.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'allenamento con Jannik Sinner, Flavio Cobolli ha commentato ai microfoni di Sky riguardo alla sessione di allenamento, dicendo che era stata impegnativa. Cobolli ha aggiunto con un tocco di ironia, “Tacci sua, ho dovuto rifare il massaggio”. La conversazione si è svolta subito dopo l’attività sul campo, senza ulteriori dettagli sulla durata o sui contenuti specifici dell’allenamento.

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Dopo l'allenamento con Jannik Sinner, Flavio Cobolli aveva commentato ai microfoni di Sky quanto fosse stato impegnativo, con la sua solita ironia: "Tacci sua, ho dovuto rifare il massaggio". Nella conferenza stampa prima del match con Popyrin di domani, Jannik ha risposto così al collega azzurro.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Sinner commenta il "'tacci sua" di Cobolli dopo l’allenamento insieme
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