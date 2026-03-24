Belinda Bencic molto colpita da Jannik Sinner | È stato dolcissimo con mia figlia

Belinda Bencic ha avuto parole molto belle per Jannik Sinner, dopo che il campione azzurro a Miami si è fermato per giocare con sua figlia di due anni, Bella: "Spero che più avanti lei si renda conto di chi le stava parlando.". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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