Jannik Sinner amnesia a microfono aperto | Totalmente perso

Il numero uno italiano nel tennis maschile si trova agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia, torneo che si svolge sulla terra battuta a Roma. Oggi, martedì 12 maggio, affronterà un giocatore italiano che ha sorpreso molti con la sua prestazione nel torneo. Durante una conferenza stampa, il giocatore ha avuto un momento di smarrimento, confuso e con la voce tremante, dicendo di essere “totalmente perso” quando ha parlato con i giornalisti.

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Jannik Sinner continua la sua marcia agli Internazionali d’Italia e oggi, martedì 12 maggio, si ritrova davanti un incrocio tutto italiano negli ottavi di finale contro Andrea Pellegrino, una delle sorprese più interessanti del torneo romano. Il numero uno del mondo ha fin qui confermato il suo status con grande autorità, lasciando pochi spazi agli avversari, con l’ultimo in ordine di tempo che è stato l’australiano Alexei Popyrin. Dall’altra parte, Pellegrino ha costruito il suo percorso eliminando anche avversari di livello come Frances Tiafoe, sfruttando nel turno precedente il ritiro di Arthur Fils, guadagnandosi un confronto che per lui ha il sapore dell’impresa.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, amnesia a microfono aperto: "Totalmente perso" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Greg Rusedski invita alla calma: “Jannik Sinner ha perso due partite…”Nelle prime settimane del 2026 il rendimento di Jannik Sinner è diventato terreno di discussione tra addetti ai lavori ed ex giocatori. Jannik Sinner giocherà a Madrid? Caja Magica sconsigliabile per Parigi, ma c’è un conto aperto…Il momento di Jannik Sinner impone una riflessione che va oltre la semplice scelta di calendario: la possibile partecipazione al Mutua Madrid Open... Argomenti più discussi: Foro Italico, lancio di un salame contro Jannik Sinner: clamoroso a Roma | Libero Quotidiano.it; Jannik Sinner contro Zverev? Non è normale: chi umilia il tedesco | Libero Quotidiano.it; Jannik Sinner fa sbottare Cobolli in allenamento: Tacci sua... | Libero Quotidiano.it. Jannik Sinner asfalta Popyrin e avanza agli ottavi a Roma lasciando solo 2 gameSarà derby tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia 2026. Il numero 1 del mondo non fa sconti ad Alexei ... oasport.it