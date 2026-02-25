Greg Rusedski invita alla calma | Jannik Sinner ha perso due partite…

Greg Rusedski critica l’andamento di Jannik Sinner dopo due sconfitte consecutive, attribuendo le difficoltà a una pressione eccessiva. L’ex tennista britannico sostiene che il giovane italiano deve mantenere la calma e concentrarsi sui miglioramenti. La discussione si accende tra gli appassionati, che si interrogano sulle capacità di Sinner di reagire alle sfide recenti. La vicenda continua a tenere banco nel mondo del tennis.

Nelle prime settimane del 2026 il rendimento di Jannik Sinner è diventato terreno di discussione tra addetti ai lavori ed ex giocatori. Due sconfitte ravvicinate sono bastate per alimentare dubbi e interrogativi: c’è chi parla di fiducia in calo, chi di avversari sempre più preparati, chi addirittura di un’“ aura di invincibilità ” ormai incrinata. Un dibattito amplificato dal fatto che l’azzurro, negli ultimi due anni, aveva abituato tutti a una continuità quasi irreale. In netta controtendenza si è espresso Greg Rusedski, che nel suo podcast Off Court ha preso posizione a difesa dell’italiano, minimizzando la portata degli ultimi risultati e invitando a non trarre conclusioni affrettate. 🔗 Leggi su Oasport.it

Greg Rusedski: “Non ho mai visto un giocatore muoversi come Sinner, lui e Alcaraz hanno preso il controllo del circuito”Greg Rusedski sottolinea l'unicità di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, definendoli i dominatori attuali del circuito.

“Perché ha perso”. Jannik Sinner, allarme rosso: cosa è successo davvero a DohaJannik Sinner ha perso contro un avversario più forte nei quarti di finale dell’ATP 500 di Doha, lasciando tutti sorpresi.