Jannik Sinner prenderà parte al Mutua Madrid Open, una decisione che riguarda non solo il calendario, ma anche la sua condizione fisica e le ambizioni future sulla terra battuta. La decisione di partecipare o meno a Madrid rappresenta un passaggio importante per la sua preparazione agli appuntamenti principali della stagione sulla terra battuta, con alcune considerazioni sulla compatibilità tra le esigenze di recupero e le opportunità di gara.

Il momento di Jannik Sinner impone una riflessione che va oltre la semplice scelta di calendario: la possibile partecipazione al Mutua Madrid Open diventa infatti uno snodo strategico tra gestione fisica, ambizioni storiche e preparazione agli appuntamenti chiave della stagione sulla terra battuta. Dopo un tour de force semplicemente straordinario – culminato nei trionfi a Indian Wells Masters, Miami Open e Monte Carlo Masters – l’altoatesino ha scelto di rallentare. Diciassette partite in poco più di un mese rappresentano un carico fisico e mentale notevole, sostenuto in passato, a questi livelli, soltanto da Novak Djokovic nel 2015. Un dato che fotografa con precisione la dimensione raggiunta oggi dal numero uno del mondo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner giocherà a Madrid? Caja Magica sconsigliabile per Parigi, ma c’è un conto aperto…

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