Jannik Sinner ha raggiunto i quarti di finale agli Internazionali d’Italia a Roma, sconfiggendo Andrea Pellegrino in un'ora e 29 minuti con il punteggio di 6-2, 6-3. Con questa vittoria, il tennista italiano si è unito a Novak Djokovic nella classifica dei 31 match vinti consecutivamente nei Masters 1000. Nel frattempo, Andrea Pellegrino è stato eliminato dopo una prestazione significativa.

Jannik Sinner continua il suo cammino al Foro Italico di Roma. Il numero 1 del mondo è ai quarti degli Internazionali d’Italia 2026: batte in un’ora e 29 minuti Andrea Pellegrino con il punteggio di 6-2 6-3 e aggancia Novak Djokovic con 31 match vinti nei Masters 1000 consecutivamente. Giovedì, contro uno tra il russo Andrey Rublev e il georgiano Nikoloz Basilashvili, ci sarà l’assalto alla leadership solitaria in questo senso. Ma, soprattutto, alla seconda semifinale consecutiva al Foro Italico. Chi pensa subito a mettere le cose in chiaro circa i rapporti di forza è Sinner. Un Sinner che piazza immediatamente il break a 15, con Pellegrino che parte piuttosto contratto e questo è soltanto un aiuto per il numero 1, che disegna le linee del campo come sa.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner ai quarti a Roma, ma Andrea Pellegrino esce dopo una prestazione sontuosa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Pellegrino ci prova, ma Sinner tira dritto. Jannik vola ai quarti a Roma: chi sarà il prossimo avversario. Avanza anche DarderiVa a un implacabile Jannik Sinner il derby azzurro valevole per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia contro la rivelazione del torneo,...

Sinner ritrova Andrea Pellegrino a Roma 7 anni dopo una finale: “Ma mi sono perso quella partita”Jannik Sinner dopo la vittoria contro Popyrin ha parlato della prossima sfida contro Andrea Pellegrino.

Argomenti più discussi: Jannik Sinner, il suo tabellone a Roma: le partite e i possibili avversari agli Internazionali d'Italia 2026 · Tennis ATP; Jannik Sinner ha vinto anche il torneo di Madrid; Sinner-Pellegrino, il derby che vale i quarti di finale: quando e dove vederlo; Quando gioca Sinner agli Internazionali? Data, avversario e dove vederlo in tv.

Jannik Sinner VOLA AI QUARTI: l'azzurro sconfigge Andrea Pellegrino in due set, conquista il 19° successo su altrettante sfide contro tennisti italiani nel Tour, si prende i quarti a Roma ed eguaglia la miglior streak di Djokovic per vittorie consecutive nei Maste x.com

Jannik Sinner inizierà a giocare sabato a Roma - reddit.com reddit

Pellegrino lotta, Sinner vince il derby: Jannik ai quarti degli InternazionaliIl tennista azzurro ha battuto il pugliese in due set negli ottavi del Masters 1000 di Roma ... adnkronos.com