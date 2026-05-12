Jannik Sinner ai quarti a Roma ma Andrea Pellegrino esce dopo una prestazione sontuosa

Da oasport.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha raggiunto i quarti di finale agli Internazionali d’Italia a Roma, sconfiggendo Andrea Pellegrino in un'ora e 29 minuti con il punteggio di 6-2, 6-3. Con questa vittoria, il tennista italiano si è unito a Novak Djokovic nella classifica dei 31 match vinti consecutivamente nei Masters 1000. Nel frattempo, Andrea Pellegrino è stato eliminato dopo una prestazione significativa.

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Jannik Sinner continua il suo cammino al Foro Italico di Roma. Il numero 1 del mondo è ai quarti degli Internazionali d’Italia 2026: batte in un’ora e 29 minuti Andrea Pellegrino con il punteggio di 6-2 6-3 e aggancia Novak Djokovic con 31 match vinti nei Masters 1000 consecutivamente. Giovedì, contro uno tra il russo Andrey Rublev e il georgiano Nikoloz Basilashvili, ci sarà l’assalto alla leadership solitaria in questo senso. Ma, soprattutto, alla seconda semifinale consecutiva al Foro Italico. Chi pensa subito a mettere le cose in chiaro circa i rapporti di forza è Sinner. Un Sinner che piazza immediatamente il break a 15, con Pellegrino che parte piuttosto contratto e questo è soltanto un aiuto per il numero 1, che disegna le linee del campo come sa.🔗 Leggi su Oasport.it

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