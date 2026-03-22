Jannik Sinner ha iniziato il suo torneo a Miami 2026 con una vittoria facile contro Damir Dzumhur, chiudendo entrambi i set 6-3. Dopo aver usufruito di un bye al primo turno, il tennista italiano si è qualificato per i sedicesimi di finale. Durante la conferenza stampa, Sinner ha sottolineato che molti giocatori stanno crescendo e che lui e Alcaraz devono rimanere molto attenti.

Jannik Sinner ha cominciato senza particolari patemi il suo cammino al Masters 1000 di Miami 2026, sbarazzandosi con un duplice 6-3 del bosniaco Damir Dzumhur e accedendo ai sedicesimi di finale dopo aver usufruito di un bye al primo turno. Il numero 2 del ranking mondiale troverà al prossimo turno il francese Corentin Moutet, un ostacolo sulla carta piuttosto agevole considerando il livello sul cemento del tennista azzurro. “ Stiamo cercando di lavorare sulle transizioni, ed avere un break di vantaggio immediatamente mi ha permesso di essere un po’ più aggressivo. A volte funziona, a volte sbaglio, ma sono felice perché ho avuto poco tempo per adattarmi: qui le condizioni sono differenti rispetto ad Indian Wells, e i match d’esordio non sono mai facili. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner: “Tanti giocatori stanno crescendo, io e Alcaraz dobbiamo stare molto attenti”

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