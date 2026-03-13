Jannik Sinner ha vinto una partita importante contro Learner Tien al Masters 1000 di Indian Wells e si prepara ora a sfidare Alexander Zverev in semifinale, che si giocherà sabato 14 marzo. Sinner ha sottolineato di dover essere molto attento, poiché l’orario di gioco potrebbe cambiare. La sfida contro il tedesco rappresenta un nuovo passo nel torneo.

Una vittoria immensa, enorme, contro un avversario ostico come l’americano Learner Tien ma per Jannik Sinner è già tempo di pensare alla semifinale del Masters 1000 di Indian Wells contro il numero quattro del mondo, il tedesco Alexander Zverev, gara che si disputerà sabato 14 marzo. L’importanza dell’orario di gioco. Nel momento in cui scriviamo negli Stati Uniti è mattina e l’organizzazione di Indian Wells deve ancora decidere l’ordine e l’orario di gioco delle semifinali del singolare maschile: da un lato l’azzurro e il tedesco, dall’altro Alcaraz-Medvedev. In conferenza stampa dopo la vittoria con Tien, Sinner ha spiegato le enormi differenze tra il giocare di giorno o nel serale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Indian Wells, Sinner in semifinale contro Zverev. “Dovrò stare molto attento, l’orario può cambiare tutto”

Articoli correlati

Sinner quando gioca? Sfiderà Zverev in semifinale a Indian Wells: data, orario e dove vederla (tv e streaming)Jannik Sinner stacca il pass per la semifinale del Masters 1000 di Indian Wells e se la vedrà col tedesco Alexander Zverev.

Sinner in semifinale a Indian Wells 2026 contro Zverev: “Sarà dura”Jannik Sinner è in semifinale a Indian Wells 2026: affronterà il tedesco Alexander Zverev.

Contenuti utili per approfondire Indian Wells

Temi più discussi: Sinner contro Fonseca negli ottavi a Indian Wells. Orario e dove vedere il match in tv; Jannik Sinner - Learner Tien a Indian Wells 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner torna in semifinale a Indian Wells, ora c'è Zverev; Indian Wells, Sinner fuori nel doppio con Opelka contro Granollers-Zeballos.

Sinner torna in semifinale a Indian Wells, ora c'è ZverevJannik Sinner ha raggiunto la terza semifinale a Indian Wells, la 14ma in un Masters 1000, e per un posto in finale affronterà il tedesco Alexander Zverev, che ha battuto il francese Arthur Fils 6-2, ... ansa.it

Jannik Sinner - Alexander Zverev a Indian Wells 2026 in semifinale: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATPTerza semifinale all'ATP Masters 1000 di Indian Wells per Jannik Sinner, che supera Learner Tien e affronta Alexander Zverev: scopri quando gioca e dove vedere la partita. olympics.com

Medvedev e Draper discutono dopo un punto e interviene il Var: scintille a Indian Wells - facebook.com facebook

#Sinner, il punto pazzesco a #IndianWells lascia di sasso #Tien. Il pubblico sugli spalti non ci crede e reagisce così x.com