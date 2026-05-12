Jamie Carragher elogia Antonin Kinsky dopo gli atti eroici del Leeds

Jamie Carragher ha commentato l’intervento del portiere del Tottenham durante la partita contro il Leeds United, definendolo un gesto eroico. Il portiere ha parato un calcio di rigore e ha evitato un gol decisivo, contribuendo alla vittoria della squadra. L’azione è stata molto discussa tra gli appassionati e gli analisti, che hanno riconosciuto la sua determinazione e prontezza.

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Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Jamie Carragher ha scelto il portiere del Tottenham Antonin Kinsky per la sua azione eroica nel salvare la partita contro il Leeds United. Durante un incontro pulsante che si è concluso con un pareggio combattuto, è stato il tiratore ceco a frapporsi tra il Leeds e i tre punti, guadagnandosi recensioni entusiastiche per una prestazione che ha rafforzato il suo status di uno dei talenti più promettenti della Premier League. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Intervenendo su Sky Sports dopo la partita, Carragher è stato espansivo nelle sue lodi, suggerendo che l’intervento di Kinsky potrebbe rivelarsi un punto di svolta per gli Spurs che cercano di sfuggire alla retrocessione.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Jamie Carragher elogia Antonin Kinsky dopo gli atti eroici del Leeds ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Guardiola elogia gli atti eroici finali di O’Reilly Jamie Carragher mette in dubbio la prestazione di Vicario contro il LiverpoolBreaking: Jamie Carragher ha criticato pesantemente il portiere del Tottenham Guglielmo Vicario per la sua prestazione contro il Liverpool ad Anfield.