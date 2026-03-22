2026-03-22 22:32:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il Manchester City aveva un eroe cittadino a Wembley. L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha salutato l’eroe della finale della Coppa EFL Nico O’Reilly come “forse l’acquisto della stagione” dopo che la sua doppietta ha assicurato la vittoria per 2-0 sull’Arsenal a Wembley. Gli uomini di Guardiola erano gli sfavoriti per il pezzo forte contro una squadra che era indietro di nove punti in Premier League, ma una superba prestazione nel secondo tempo li ha visti conquistare la nona corona della Coppa EFL. La stella della città natale O’Reilly ha aperto le marcature allo scoccare dell’ora, chinandosi per annuire da distanza ravvicinata dopo che Kepa Arrizabalaga aveva rovesciato un tiro di Rayan Cherki. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Guardiola elogia gli atti eroici finali di O’Reilly

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