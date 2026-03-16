Jamie Carragher mette in dubbio la prestazione di Vicario contro il Liverpool

Jamie Carragher ha espresso forti dubbi sulla prestazione di Guglielmo Vicario durante la partita tra Tottenham e Liverpool giocata ad Anfield. L'ex difensore ha commentato pubblicamente le azzeccate e le sbavature del portiere italiano, evidenziando alcune azioni specifiche che hanno attirato l’attenzione. La critica arriva dopo la partita disputata e riguarda direttamente le sue prestazioni in campo.

Breaking: Jamie Carragher ha criticato pesantemente il portiere del Tottenham Guglielmo Vicario per la sua prestazione contro il Liverpool ad Anfield. Domenica, Liverpool e Spurs hanno pareggiato 1-1 con Dominik Szoboszlai e Richarlison in gol per le loro squadre. Szoboszlai ha segnato un calcio di punizione per i padroni di casa portandoli in vantaggio e Richarlison ha segnato il pareggio al 90? per gli Spurs che stanno lottando contro la retrocessione. Carragher rimprovera Vicario per la sua scarsa prestazione, in particolare per come ha gestito la punizione di Szoboszlai nel primo tempo. Sebbene Szoboszlai sia un tiratore di punizione di livello mondiale, il replay ha mostrato che Vicario avrebbe potuto parare la punizione dato che aveva una mano forte sulla palla. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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