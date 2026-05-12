A Ivrea, in via Varmondo Arborio, il centro di accoglienza denominato Santo Bambino ha riaperto dopo un periodo di chiusura legato a una crisi. Sono state evitate azioni di sgombero forzato per le 35 persone coinvolte, grazie a un intervento di mediazione tra le parti interessate. La questione ha suscitato polemiche politiche e discussioni sulla gestione dell’edificio, senza che siano stati resi noti dettagli sui soggetti coinvolti nella mediazione.

? Punti chiave Come è stato evitato lo sgombero forzato delle 35 persone coinvolte?. Chi ha mediato tra le polemiche politiche e la burocrazia cittadina?. Quali enti hanno collaborato per trasformare l'emergenza in un progetto sociale?. Come cambierà la gestione degli alloggi dopo la crisi dell'anno scorso?.? In Breve La crisi di un anno fa coinvolgeva circa 35 persone in via Varmondo Arborio.. La Vice Sindaca Dal Santo ha mediato tra proprietà e burocrazia locale.. La Diocesi collabora con Consorzio In.Re.Te. e associazione Mastro Pietro.. Il progetto trasforma l'emergenza abitativa in un modello di integrazione sociale.. L’inaugurazione ufficiale della struttura del Santo Bambino in via Varmondo Arborio a Ivrea segna oggi il superamento di una crisi che, esattamente un anno fa, metteva a rischio l’abitazione di circa 35 persone.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ivrea, via Varmondo Arborio: riapre il Santo Bambino dopo la crisi

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