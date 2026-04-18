Un team di archeologi italiani ha scoperto, sotto il pavimento della Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme, resti di piante di ulivi e viti risalenti a circa duemila anni fa. La scoperta suggerisce che l’area fosse un tempo coltivata, riaccendendo il dibattito sulla possibile presenza di una tomba in un giardino. La scoperta si inserisce in un contesto di ricerche che cercano di capire meglio il luogo di sepoltura di Gesù.

Un’equipe di archeologi italiani ha portato alla luce, sotto il pavimento della Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme, resti di ulivi e viti di duemila anni fa, confermando che quell’area fu un tempo coltivata. La scoperta si allinea in modo sorprendente con quanto scritto nel Vangelo di Giovanni, che descrive la tomba di Gesù come collocata in un giardino. È la prima volta che un dato materiale corrobora direttamente quella descrizione. La Chiesa del Santo Sepolcro è da secoli al centro di un’accesa disputa tra le tre comunità religiose che la gestiscono: il Patriarcato Ortodosso, la Custodia di Terra Santa e il Patriarcato Armeno. Solo nel 2019 i tre gruppi hanno raggiunto un accordo per avviare i lavori di ristrutturazione del pavimento ottocentesco, aprendo involontariamente la strada a un’impresa archeologica di enorme portata.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - La tomba di Gesù era in un giardino? La scoperta sotto il Santo Sepolcro riapre il mistero

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