Treni linea Torino-Ivrea | riapre la tratta tra Chivasso e Ivrea dal 27 aprile

A partire da lunedì 27 aprile, i treni torneranno a circolare sulla tratta tra Chivasso e Ivrea. La ripresa del servizio segue la conclusione dei lavori di riqualificazione delle stazioni di Montanaro e Strambino, realizzati da Rete Ferroviaria Italiana. Questi interventi avevano causato interruzioni temporanee sulla linea, che ora torna pienamente operativa. La riapertura si inserisce nel rispetto dei tempi stabiliti dal cronoprogramma.

Da lunedì 27 aprile ritornano a circolare i treni lungo la tratta Chivasso-Ivrea. Come da cronoprogramma, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha concluso i lavori di riqualificazione delle stazioni ferroviarie di Montanaro e Strambino, che hanno interferito con la circolazione ferroviaria. Il.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Lavori sulla linea Alessandria-Piacenza, modifiche ai treni dal 27 aprile al 17 maggioImpermeabilizzazione del ponte sul torrente Scrivia di Tortona, modifiche alla circolazione per i lavori sulla linea Alessandria Piacenza dal 27... Treni alta velocità linea Roma-Firenze, riapre tratta Orte-Tiburtina dopo lavoriÈ ripresa regolarmente questa mattina alle ore 6:00 la circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Firenze convenzionale, nel tratto compreso tra Orte... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ivrea-Chivasso, da lunedì tornano i treni; Lavori in stazione a Novara: modifiche di alcuni percorsi e bus sostitutivi per due domeniche; Treni soppressi, ma non per tutti: il caso della dirigente che si fa scarrozzare dall'autista della scuola; Gallerie di Sorreley, allarme su Aosta: traffico, vivibilità e scelte urgenti. Trasporti: linea ferroviaria Torino-Ivrea, riapre la tratta fra Chivasso e IvreaDa lunedì 27 aprile ritornano a circolare i treni lungo la tratta Chivasso-Ivrea. Come da cronoprogramma, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha concluso i lavori di riqualificazione delle stazioni ... torinoggi.it Chivasso-Ivrea, dal 27 aprile torna la circolazione dei treniDopo oltre due mesi di stop, torna a muoversi una linea strategica per il territorio. Da lunedì 27 aprile riprende infatti la circolazione ferroviaria sulla tratta Chivasso-Ivrea, lungo la linea ... giornalelavoce.it Alex Masi (nato il 22 aprile 1981 a Ivrea - Torino) è un fotoreporter italiano profondamente impegnato nel documentare ed esporre questioni peculiari dell'ingiustizia provocata dall'uomo, concentrandosi principalmente sulle condizioni di vita, sulla salute e sui - facebook.com facebook