La Movistar Team ha annunciato il rinnovo di contratto di Ivan Romeo fino al 2030. L’atleta ha dichiarato di sentirsi parte fondamentale del progetto. La decisione di prolungare il rapporto arriva dopo la collaborazione tra le parti. La notizia conferma l’impegno del team nei confronti dei propri atleti. Il contratto sarà valido per diversi anni, fino alla fine del 2030.

Il miglior modo per costruire il futuro è sempre quello di rinnovare la fiducia ai propri uomini. La Movistar Team annuncia il rinnovo di contratto di Ivan Romeo fino al 2030. Il corridore iberico, nel suo palmares, ha conquistato la maglia di campione nazionale lo scorso anno, oltre alle vittorie di tappa alla Volta a Valenciana e al Giro del Delfinato. In questa stagione il corridore castigliano ha fatto un ulteriore passo in avanti come uomo di classifica, vincendo la generale della Vuelta a Andalucía. Il corridore iberico commenta così la notizia: “ Il prolungamento del mio contratto con il Team Movistar fino al 2030 mi dà grande tranquillità sapendo che potrò continuare a crescere e migliorare come ho fatto negli anni passati, che in fondo è quello che ho sempre desiderato.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ivan Romeo rinnova con la Movistar fino al 2030: “Mi sento parte fondamentale del progetto”

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