locatelli rinnova con la juventus fino al 2030

Manuel Locatelli ha firmato un prolungamento contrattuale con la Juventus fino al 2030. La società ha annunciato ufficialmente il rinnovo, che conferma l’accordo tra le parti. Il giocatore, arrivato nel 2021, continuerà a vestire la maglia bianconera per i prossimi anni. La comunicazione ufficiale non riporta dettagli economici o altre clausole del nuovo contratto. La firma è stata sottoscritta questa settimana nella sede del club.

Manuel Locatelli ha rinnovato il contratto con la Juventus fino al 2030. “La storia tra Manuel Locatelli e la Juventus prosegue nel segno della continuità, dell’appartenenza e della responsabilità: è ufficiale il rinnovo del contratto del centrocampista classe 1998, che resterà in bianconero fino al 30 giugno 2030 “, scrive il club bianconero. Quando il giocatore disse: “La Juventus il mio sogno da bambino”. “‘La Juventus è sempre stata il mio sogno da bambino. La mia famiglia è tutta juventina, siamo sempre stati bianconeri. Per me essere qui è una doppia emozione perché arrivo in un Club fortissimo e importantissimo”. Così, a fine agosto 2021, Locatelli si presentava – emozionato e determinato – in conferenza stampa.🔗 Leggi su Lapresse.it

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