McKennie rinnova con la Juventus fino al 2030 | tutti i dettagli del contratto

La Juventus ha ufficialmente annunciato il rinnovo del contratto di Weston McKennie, che sarà legato alla società fino al giugno 2030. L’accordo riguarda tutti i dettagli relativi alla durata e alle condizioni dell’accordo. La firma di McKennie rappresenta un passo importante per la squadra, che mira a consolidare il centrocampo con il giocatore statunitense.

È stato annunciato l’accordo che legarà Weston McKennie alla Juventus fino al giugno 2030, una mossa pensata per dare solidità al reparto nevralgico del team nelle stagioni a venire. L’operazione si inscrive in una logica di presente e futuro, valorizzando un elemento centrale secondo una visione tattica e sportiva chiara e ben definita. ingaggio base superiore a 4 milioni di euro netti all’anno costituisce la cornice fissa dell’accordo, a cui si aggiungono bonus significativi legati a obiettivi individuali e di squadra. La struttura economica riflette l’idea di un giocatore chiave per la stagione e per il progetto tecnico, con una remunerazione che lo pone tra i profili di riferimento della rosa. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

