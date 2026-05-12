Durante il Monday Night di Serie A, il Bologna ha battuto il Napoli 3-2 con un gol di Rowe nel recupero. Nel corso della partita, è stato anche fatto un commento divertente su Bernardeschi, che si è detto abbia un contratto che prevede il lancio di bottigliette ogni volta che viene sostituito. La partita è stata caratterizzata da molte fasi emozionanti e da un finale ricco di suspense.

Il Monday Night della 36ª giornata di Serie A si chiude con il successo esterno del Bologna sul Napoli per 3-2, deciso dalla rovesciata di Rowe nei minuti di recupero. L’inglese era entrato in campo al 73? al posto di Federico Bernardeschi. Le telecamere di Dazn hanno indugiato sull’ex Juve e Fiorentina una volta seduto in panchina: visibilmente nervoso, ha sfogato il malumore lanciando qualche bottiglietta. Un dettaglio che i telecronisti hanno fatto notare in diretta. La risposta ironica di Italiano in conferenza. Nel post-partita, ai microfoni di Dazn, Vincenzo Italiano è tornato sull’episodio con tono divertito: “Mi ha confidato (Bernardeschi, ndr) che sul suo contratto c’è scritto che deve tirare qualche bottiglietta tutte le volte che lo sostituisco.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Italiano sul siparietto di Bernardeschi: “Sul suo contratto c’è scritto che deve tirare qualche bottiglietta tutte le volte che lo sostituisco”

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