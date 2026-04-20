Ausilio sicuro | Chivu? Mai avuto dubbi e Bastoni ha un contratto con noi Sul calcio italiano dico che…

Durante l’evento Inside the Sport 2026, il direttore sportivo dell’Inter ha commentato diverse questioni riguardanti il club e il calcio italiano. Ha affermato di non aver mai avuto dubbi sulla validità di alcuni elementi chiave della squadra e ha confermato che un giocatore ha un contratto in essere con la società. Le sue dichiarazioni si sono concentrate sul presente e sul futuro delle attività nerazzurre e del campionato nazionale.

di Paolo Moramarco Ausilio ha parlato al margine dell’evento Inside the Sport 2026. Le parole del direttore sportivo dell’Inter sul futuro dei nerazzurri e del calcio italiano. A margine dell’evento Inside the Sport 2026, andato in scena al Centro Tecnico FIGC di Coverciano, Piero Ausilio ha fatto il punto sul presente e sul futuro dell’ Inter. Il direttore sportivo nerazzurro ha toccato diversi temi: dalla scelta di affidare la panchina a Cristian Chivu alla corsa ai trofei, passando per il progetto tecnico, il rendimento europeo e le voci di mercato attorno a Bastoni. CHIVU E I DUBBI INIZIALI – «No, sinceramente no. Sapevamo che bisognava fare un percorso e dare tempo ad un giovane allenatore ma in cui credevamo tantissimo, avevamo la fortuna di conoscere le qualità dell’uomo e quelle che poi ha dimostrato da allenatore.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ausilio sicuro: «Chivu? Mai avuto dubbi e Bastoni ha un contratto con noi. Sul calcio italiano dico che…» Notizie correlate Chivu non ha dubbi dopo Inter-Roma: “Siamo tutti colpevoli del clima tossico che c’è nel calcio italiano”Dopo il 5-2 dell'Inter alla Roma, Chivu sposta il focus dal campo al clima tossico del calcio italiano: nel mirino social, tifosi e narrativa... Prandelli non ha dubbi: Inter? «Ha le mani sullo scudetto. In Europa però… Sul caso Bastoni Kalulu dico questo»Montero risolve il contratto con la Juventus: pronta la panchina dell’Al-Ittifaq di Balotelli. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Marotta e Ausilio hanno stravinto la scommessa | Libero Quotidiano.it; Di Napoli: Più forte l'Inter o più deboli le inseguitrici? Direi la prima. Ausilio: Inter competitiva, media pensavano altro. Bastoni? Chiamino noi non parlino!-Non eravate favoriti, 4 sconfitte nelle prime dodici partite. Mai avuto timore di aver sbagliato scelta con Chivu? No, sinceramente no. Sapevamo che bisognava faare ... fcinter1908.it Inter, Ausilio: Chivu prima scelta, stimo FabregasPiero Ausilio si racconta fra passato, presente e futuro. Il direttore sportivo dell'Inter ha dichiarato a Colpi da Maestro condotto dal giornalista Marco Nosotti: Fabregas? Lo stimo e farà una ... calciomercato.com Hai un familiare che fatica a camminare o ha paura di perdere l’equilibrio Oggi voglio parlarti del Un ausilio pratico e sicuro, pensato per offrire à , sia - facebook.com facebook