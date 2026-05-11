Italiano-Bernardeschi la battuta sul nervosismo per il cambio | Da contratto deve tirare qualche bottiglietta
Dopo la vittoria del Bologna sul campo del Napoli, il tecnico dei felsinei ha scherzato sulla reazione di Bernardeschi dopo essere stato sostituito, commentando che nel suo contratto ci sarebbe scritto di dover tirare qualche bottiglietta ogni volta che viene cambiato. La battuta è arrivata nel corso del post-partita e ha fatto discutere tra i presenti, senza ulteriori dettagli sulla reale situazione o eventuali conseguenze.
Il Bologna vince 3-2 sul campo del Napoli e nel post-partita Vincenzo Italiano prende in giro Bernardeschi per la reazione dopo il cambio con Rowe: "Sul suo contratto c'è scritto che deve tirare qualche bottiglietta tutte le volte che lo sostituisco".🔗 Leggi su Fanpage.it
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