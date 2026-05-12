Italiano-Bologna futuro in bilico | Lazio e Milan vigili

Il Bologna si avvicina alla fine della stagione con alcune incognite sul proprio cammino. La squadra affronta le ultime partite con la pressione di consolidare la propria posizione in classifica, mentre le concorrenti come Lazio e Milan osservano con attenzione l’andamento. La situazione attuale lascia dubbi sul futuro immediato del club e sulle possibilità di migliorare il rendimento nelle prossime gare.

Il Bologna arriva al finale di stagione con diversi interrogativi. Non solo legati al campo, ma anche al futuro della panchina e alla costruzione della prossima rosa. Il momento dei rossoblù non è semplice. L’eliminazione dall’Europa League ha lasciato il segno e l’obiettivo dell’ottavo posto resta ancora da difendere. A fare il punto è stato Alessandro Mossini, giornalista del Corriere di Bologna, intervenuto a Radio Napoli Centrale nel corso di Un Calcio alla Radio. “Le ultime di formazione del Bologna? Da quando è a Bologna, Italiano cambia sempre le formazioni. Gli stessi giocatori sanno la formazione quando il pullman sta andando allo stadio.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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