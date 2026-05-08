Milan futuro Pavlovic in bilico | Premier e Arabia osservano Chelsea in pressing
Il futuro di Pavlovic al Milan resta incerto mentre il club valuta le proprie decisioni in vista del mercato estivo. Il giocatore ha ricevuto conferme da parte della società, ma le trattative aperte potrebbero influenzare la sua permanenza. Intanto, il Premier e le squadre arabe monitorano attentamente la situazione, mentre il Chelsea mostra interesse e potrebbe intervenire con un’offerta. La situazione si sviluppa in un clima di attese e possibili variazioni.
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