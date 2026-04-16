Milan clima teso con Allegri | futuro in bilico a fine stagione

Nel Milan si respira un’atmosfera difficile tra la dirigenza e l’allenatore. Le tensioni sono aumentate negli ultimi mesi e il rapporto tra le parti appare complicato. Alla fine della stagione si deciderà se proseguire insieme o prendere strade diverse. La situazione è stata oggetto di discussioni interne e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

Aria pesante in casa Milan. Il rapporto tra il club rossonero e Massimiliano Allegri appare sempre più freddo e il futuro dell’allenatore è tutt’altro che definito, anche in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, la sensazione è che difficilmente il Milan possa proseguire con l’attuale guida tecnica e con il direttore sportivo Igli Tare. Una situazione che riflette un momento di grande incertezza ai vertici societari. Da una parte Allegri continua a fare quadrato con la squadra, cercando di mantenere compatto lo spogliatoio in una fase delicata della stagione. Dall’altra, però, la dirigenza — composta da Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic — riflette sul futuro e valuta possibili scenari alternativi.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Milan, clima teso con Allegri: futuro in bilico a fine stagione Notizie correlate Futuro di Allegri al Milan: addio imminente a fine stagione?Il presente periodo segna una fase di valutazione intensiva sul futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera, dopo una serie di risultati... Allegri lascia il Milan a fine stagione? La rivelazione sul futuro del tecnicoUn intervento di Michele Criscitiello su Sportitalia ha riacceso l’attenzione sul possibile futuro di Massimiliano Allegri al Milan, delineando... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Clima teso sul Muba. Il comitato protesta. Ma Lepore tira dritto: Il cantiere proseguirà; Siete l’orgoglio del Paese, Mattarella premia le medaglie di Milano Cortina; LE INTERVISTE – Milan, Pavlovic: c’è grande amarezza, volevamo ancora tallonare l’Inter; Milano. Il futuro dello Stadio di San Siro. Riccardo De Corato all’attacco – LMF. Milan, clima teso con Allegri: futuro in bilico a fine stagioneForzAzzurri.net - Milan, aria di divorzio con Allegri Aria pesante in casa Milan. Il rapporto tra il club rossonero e Massimiliano Allegri appare sempre più freddo e il ... forzazzurri.net Milan, Serginho analizza la crisi: Leao? Può bastare un golIl Milan attraversa uno dei momenti più complicati della stagione, tra risultati deludenti e un clima sempre più teso con la tifoseria. La pesante sconfitta contro l’Udinese ha acceso ulteriori polemi ... gonfialarete.com Hellas Verona, anche oggi allenamento verso il Milan: attese novità da Bella-Kotchap x.com « ’» Paolo Scaroni così all’evento de Il Foglio sul futuro di San Siro @andrea_gussoni per MilanPress.it #sansiro #milan #inter #scaroni #milanpress - facebook.com facebook