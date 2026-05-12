Le autorità stanno portando avanti le indagini sulla morte di un bambino di 5 anni avvenuta nei giorni scorsi all'ospedale Meyer di Firenze. Sono stati iscritti nel registro degli indagati alcuni medici e infermieri che si sono occupati del caso. La procura ha avviato approfondimenti per chiarire le circostanze del decesso e verificare eventuali responsabilità. La famiglia del bambino ha presentato una denuncia formale.

Proseguono le indagini sulla morte del bambino di 5 anni deceduto nei giorni scorsi all’ospedale Meyer di Firenze. La Procura ha iscritto nel registro degli indagati nove sanitari, tra medici e infermieri, che erano in servizio durante il ricovero del piccolo. Il decesso è avvenuto nella notte tra l’8 e il 9 maggio, mentre il bambino si trovava nella struttura pediatrica per una serie di controlli legati a frequenti dolori addominali manifestati negli ultimi mesi. L’iscrizione dei nove operatori sanitari rappresenta un atto dovuto nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla magistratura. In questo modo gli indagati potranno nominare consulenti di parte e partecipare agli accertamenti irripetibili previsti nelle prossime ore.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, bimbo muore in ospedale: medici e infermieri indagati. Cosa è successo

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Parla la mamma del bimbo trapiantato con cuore bruciato

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