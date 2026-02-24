Bimbo di 3 anni muore dopo 10 mesi di ricovero | indagati 15 medici dell’ospedale di Taormina

Un bambino di tre anni è morto dopo dieci mesi di ricovero nel reparto di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, causato da presunti errori medici. Quindici medici sono stati iscritti nel registro degli indagati, dopo che le autorità hanno aperto un'indagine sulle cure ricevute. La famiglia sostiene di aver notato segnali di miglioramento prima del tragico epilogo. La vicenda resta sotto osservazione delle forze dell’ordine.

Ci sono quindici sanitari indagati per la morte di un bambino di tre anni dopo un lungo ricovero nel reparto di cardiochirurgia pediatrica dell’ ospedale di Taormina. Il piccolo è deceduto lo scorso 17 febbraio dopo dieci mesi di ricovero. La famiglia ha deciso di presentare un esposto attraverso l’avvocato Antonio Cozza del Foro di Perugia. L’autopsia. La procura ha disposto l’ autopsia sul corpo del bimbo, con l’incarico che sarà conferito nei prossimi giorni. L’elemento principale da chiarire è se il decesso sia riconducibile al fatto che il bambino soffrisse di una grave patologia e alle complicanze poi sorte oppure se ci siano stati eventuali errori o ritardi nelle cure mediche. 🔗 Leggi su Open.online

Bimbo di 3 anni morto dopo 10 mesi di ricovero a Taormina, indagati oltre 15 sanitariUn bambino di 3 anni è morto il 17 febbraio dopo un ricovero di 10 mesi nel reparto di Cardiochirurgia a Taormina.

Bimbo di 3 anni morto dopo un ricovero di 10 mesi a Tormina: indagati i medici dell’ospedaleLa morte di un bambino di 3 anni, avvenuta dopo un ricovero di dieci mesi all’ospedale San Vincenzo di Taormina, ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati dei medici che hanno curato il piccolo.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Il Comitato di esperti dice no al nuovo trapianto di cuore per il bimbo di Napoli; Bimbo 3 anni muore dopo operazione al cuore a Taormina, aperta inchiesta; Bimbo Napoli, esperti dicono no a nuovo trapianto di cuore. Legale: Mamma rassegnata; Bimbo trapiantato, il cuore che Domenico non ha potuto ricevere ha salvato un bambino a Bergamo: È tornato a vivere.

Bimbo di 3 anni morto dopo un ricovero di 10 mesi a Tormina: indagati i medici dell’ospedaleLa morte del bimbo di tre anni ricoverato da quasi un anno all'ospedale San Vincenzo di Taormina è oggetto dell'inchiesta aperta dalla Procura di Messina. Sarebbero 16 gli indagati, a vario titolo, ... fanpage.it

Taormina, muore a 3 anni dopo un'operazione al cuore: aperta un'inchiestaLa procura di Messina indaga su 15 sanitari del reparto di Cardiochirurgia dell'ospedale San Vincenzo che hanno avuto in cura il bimbo per dieci mesi ... rainews.it

Dopo Domenico. Operazione al cuore, bimbo di tre anni muore così: ancora shock in Italia - facebook.com facebook

Bimbo 3 anni muore dopo operazione al cuore a Taormina, aperta inchiesta. Indagati 15 sanitari che hanno operato e avuto in cura la vittima #ANSA x.com