Istruzione | nuovi aumenti e arretrati per i dirigenti scolastici
Nelle ultime settimane sono stati annunciati nuovi aumenti salariali e arretrati per i dirigenti scolastici. Le modifiche riguardano anche le modalità di trasferimento tra regioni, con nuove regole stabilite per i movimenti del personale. Restano da chiarire come questi arretrati influiranno sul prossimo stipendio dei presidi e quali saranno le procedure da seguire per le future assegnazioni. La questione ha attirato l’attenzione di chi lavora nel settore dell’istruzione.
? Domande chiave Quanto incideranno gli arretrati sul prossimo stipendio dei presidi?. Come cambieranno le regole per i trasferimenti tra regioni?. Perché i sindacati ritengono insufficienti gli aumenti stanziati?. Chi riceverà la quota maggiore degli incrementi salariali?.? In Breve Presidi: +500 euro lordi mensili (+8,48%) e 5.800 euro medi di arretrati.. Dirigenti università: +503 euro mensili (+6%) e 6.000 euro medi di arretrati.. Mobilità territoriale: quota posti per trasferimenti aumentata dal 60% all'80%.. Sindacati Cisl, Uil Scuola e Dirigentiscuola con Attilio Fratta esprimono riserve..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu
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