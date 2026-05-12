Istruzione | nuovi aumenti e arretrati per i dirigenti scolastici

Nelle ultime settimane sono stati annunciati nuovi aumenti salariali e arretrati per i dirigenti scolastici. Le modifiche riguardano anche le modalità di trasferimento tra regioni, con nuove regole stabilite per i movimenti del personale. Restano da chiarire come questi arretrati influiranno sul prossimo stipendio dei presidi e quali saranno le procedure da seguire per le future assegnazioni. La questione ha attirato l’attenzione di chi lavora nel settore dell’istruzione.

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