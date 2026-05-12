L’Istat ha comunicato che l’inflazione in Italia è salita al 2,9%, toccando i livelli più alti degli ultimi mesi. Questa variazione fa sì che il tasso di inflazione si avvicini ai valori medi dell’area euro. I dati si riferiscono alle variazioni dei prezzi al consumo registrate nel paese nel periodo recente. La crescita dell’inflazione ha un impatto diretto sui costi di vita delle famiglie italiane.

L’inflazione torna a correre in Italia e raggiunge i livelli più alti degli ultimi mesi. Secondo le stime preliminari diffuse dall’ Istat, ad aprile l’indice armonizzato dei prezzi al consumo ( Ipca ) è salito del 2,9% su base annua, segnando una netta accelerazione rispetto all’1,6% registrato a marzo. Un dato che riavvicina l’Italia alla media dell’Eurozona, attestata al 3%, e che conferma il ritorno delle pressioni sui prezzi soprattutto nei settori dell’energia e degli alimentari. Anche l’indice nazionale dei prezzi al consumo ( Nic ) mostra un forte aumento, passando dall’1,7% di marzo al 2,8% di aprile, il livello più elevato dall’ottobre 2023.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Istat, l’inflazione vola al 2,9%: è vicina alla media dell’eurozona

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