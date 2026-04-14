Fmi | Rischio nuova recessione globale Per l’Italia crescita tagliata a +0,5% meno di metà rispetto alla media dell’Eurozona

Il Fondo Monetario Internazionale ha segnalato il rischio di una nuova recessione globale, con una crescita prevista per l’Italia ridotta a +0,5 per cento, meno della metà della media dell’Eurozona. L’organizzazione ha evidenziato che, come in passato durante la crisi dei mutui subprime e la pandemia, l’economia mondiale si trova di fronte a nuove difficoltà, questa volta legate alla guerra in Medio Oriente.

Come dopo la crisi dei mutui subprime e dopo la pandemia di Covid. Ancora una volta l’economia globale rischia di deragliare, questa volta sotto l’effetto della guerra in Medio Oriente. Nel World Economic Outlook presentato martedì, il Fondo monetario internazionale avverte che, nello scenario peggiore – danni estesi alle infrastrutture energetiche e un conflitto prolungato – la crescita mondiale quest’anno potrebbe scendere a circa il 2%, 1,3 punti sotto le precedenti previsioni, “sfiorando una recessione globale ”. Non si tratterebbe di un calo del pil in termini assoluti, ma di un livello di crescita troppo debole rispetto alla dinamica demografica e al trend storico.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fmi: “Rischio nuova recessione globale”. Per l’Italia crescita tagliata a +0,5%, meno di metà rispetto alla media dell’Eurozona Allarme Fmi: “Economia globale può deragliare, rischio terza recessione e più grave crisi energetica dei tempi moderni”(Adnkronos) – Ancora una volta l’economia globale rischia di deragliare dalla rotta, questa volta a causa della guerra in Medio Oriente. Fmi rivede al ribasso la crescita dell'Italia, +0,5% nel 2026WASHINGTON, APR 14 - Le incertezze legate alla guerra in Medio Oriente non risparmiano l'Italia: il Fmi ha ribassato le stima di crescita allo 0,5%...