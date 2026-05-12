Un tribunale speciale sarà istituito in Israele per processare circa 300 sospettati di aver preso parte a un attacco avvenuto il 7 ottobre. La proposta di legge, sostenuta da rappresentanti di diversi schieramenti politici, prevede che i presunti terroristi siano giudicati in un procedimento dedicato. Tra le pene previste, figura anche la condanna a morte per gli imputati riconosciuti colpevoli.

Lo scrivono i media israeliani. La proposta di legge bipartisan prevede un tribunale speciale per processare i circa 300 presunti terroristi catturati dalle forze di sicurezza in Israele. In base alla nuova legge, il tribunale potrà accusare gli aggressori di tutti i reati pertinenti, tra cui il genocidio. Coloro che venissero condannati per genocidio rischierebbero la pena di morte. La legge è stata presentata congiuntamente dal deputato del partito Sionismo Religioso Simcha Rothman della coalizione di governo, e dalla deputata di Yisrael Beytenu Yulia Malinovsky dell’opposizione. Il ministro della Giustizia Yariv Levin ha definito l’approvazione della legge “uno dei momenti più importanti dell’attuale Knesset.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Israele: tribunale speciale per la strage del 7 ottobre. Prevista anche la pena di morte per gli accusati

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