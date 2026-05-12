Israele | tribunale speciale per la strage del 7 ottobre Prevista anche la pena di morte per gli accusati

Da firenzepost.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tribunale speciale sarà istituito in Israele per processare circa 300 sospettati di aver preso parte a un attacco avvenuto il 7 ottobre. La proposta di legge, sostenuta da rappresentanti di diversi schieramenti politici, prevede che i presunti terroristi siano giudicati in un procedimento dedicato. Tra le pene previste, figura anche la condanna a morte per gli imputati riconosciuti colpevoli.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Lo scrivono i media israeliani. La proposta di legge bipartisan prevede un tribunale speciale per processare i circa 300 presunti terroristi catturati dalle forze di sicurezza in Israele. In base alla nuova legge, il tribunale potrà accusare gli aggressori di tutti i reati pertinenti, tra cui il genocidio. Coloro che venissero condannati per genocidio rischierebbero la pena di morte. La legge è stata presentata congiuntamente dal deputato del partito Sionismo Religioso Simcha Rothman della coalizione di governo, e dalla deputata di Yisrael Beytenu Yulia Malinovsky dell’opposizione. Il ministro della Giustizia Yariv Levin ha definito l’approvazione della legge “uno dei momenti più importanti dell’attuale Knesset.🔗 Leggi su Firenzepost.it

israele tribunale speciale per la strage del 7 ottobre prevista anche la pena di morte per gli accusati
© Firenzepost.it - Israele: tribunale speciale per la strage del 7 ottobre. Prevista anche la pena di morte per gli accusati
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Israele approva la pena di morte per i palestinesi accusati di terrorismoIl progetto di legge, presentato dai deputati di un partito di estrema destra che fa parte della coalizione di governo, è stato approvato con 62 voti...

Anche l'Italia contro la legge sulla pena di morte in Israele: "Profondamente preoccupati". Cosa prevede la norma "discriminatoria de facto"La formulazione farebbe in modo che la pena capitale possa essere applicata a un palestinese che uccide un israeliano, ma in nessun caso a un...

Argomenti più discussi: Prime sanzioni Ue contro Israele. 7 ottobre, arriva il maxi-processo; Palestinesi accusati per attacchi 7 ottobre rischiano pena di morte; Israele: il parlamento approva tribunali militari speciali e pena di morte per imputati legati al 7 ottobre; Israele: via libera ai processi pubblici ai terroristi del 7 ottobre.

Israele approva un tribunale militare per processare gli autori del 7 ottobreMilano, 11 mag. (askanews) – La Knesset, il Parlamento israeliano, ha approvato con 93 voti favorevoli e nessun contrario una legge che istituisce un tribunale militare speciale per processare i terro ... askanews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web