israele approva la pena di morte per i palestinesi accusati di terrorismo

Il 30 marzo, la Knesset ha approvato una legge che prevede l’introduzione della pena di morte per i palestinesi accusati di terrorismo. La normativa stabilisce che, in casi specifici, i responsabili di atti considerati terroristici potranno essere condannati a questa sanzione. La decisione arriva in un momento di tensione crescente tra le parti e suscita reazioni di vario tipo a livello internazionale.

Il progetto di legge, presentato dai deputati di un partito di estrema destra che fa parte della coalizione di governo, è stato approvato con 62 voti a favore e 48 contrari. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha votato a favore. Dopo l’approvazione il Consiglio d’Europa ha denunciato un “grave passo indietro”. Gli Stati Uniti, tramite un portavoce del dipartimento di stato, hanno invece affermato di “rispettare il diritto sovrano d’Israele di decidere quali sanzioni applicare alle persone riconosciute colpevoli di terrorismo”. Il progetto di legge prevede che “chiunque causi la morte di un cittadino israeliano con l’intento di mettere fine all’esistenza dello stato d’Israele sarà condannato a morte o all’ergastolo”. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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