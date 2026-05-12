In un momento di grande incertezza, con eventi che cambiano rapidamente, si fa difficile prevedere quali sviluppi possa riservare il futuro a uno degli Stati coinvolti in una lunga storia di tensioni. La complessità di questa fase si riflette nelle questioni irrisolte, che continuano a influenzare le dinamiche regionali e internazionali. Il titolo di un nuovo libro cerca di catturare questa condizione, sottolineando la percezione di uno Stato considerato fondamentale, ma anche in bilico tra sfide e contraddizioni.

In una fase complessa, della quale è difficile prevedere gli sviluppi e l’approdo, e può mutare di giorno in giorno, può apparire persino provocatorio il titolo scelto da Carlo Panella per il suo nuovo libro: Israele. Lo stato necessario. Il mondo non ne può fare a meno, paesi arabi inclusi (Rubbettino). Può essere infatti confuso con una esaltazione della reazione militare e politica del governo guidato dal premier Benjamin Netanyahu alla strage perpetrata dai terroristi di Hamas il 7 ottobre 2023. Grande esperto del Medio Oriente e della storia anche politica dello Stato Ebraico, Panella non sceglie il taglio da “tifoso”, bensì quello dell’analista critica, tra il presente e la storia.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Israele: lo “Stato necessario” e i suoi nodi irrisolti

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