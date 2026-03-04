la salute degli italiani e il pharma tra numeri e nodi irrisolti

Secondo un’indagine condotta da Euromedia Research su 1.000 persone, quasi un italiano su due non sente di aver ricevuto risposte adeguate riguardo alla propria salute. I dati mostrano come molte persone siano insoddisfatte dell’assistenza offerta dal Servizio sanitario nazionale, evidenziando un diffuso senso di insoddisfazione tra la popolazione. La ricerca rivela inoltre alcune criticità del settore farmaceutico e della sua gestione.

Per quasi un italiano su due il diritto alla salute non è pienamente soddisfatto. Il dato, che fotografa lo stato d’animo della cittadinanza nei confronti del Servizio sanitario nazionale, emerge dall’indagine condotta da Euromedia Research su 1.000 cittadini italiani. Le liste d’attesa. Per il 58% degli intervistati, il problema principale risiede nella lungaggine delle liste d’attesa, percepita come una barriera concreta all’esercizio di un diritto costituzionale. “Il governo ha deciso di non ignorare l’annoso problema delle liste d’attesa e di affrontarlo con una legge organica che introduce regole chiare e strumenti di controllo”, dice il ministro della Salute Orazio Schillaci introducendo l’ottava edizione di ‘Investing for life health summit’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

