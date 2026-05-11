Diverse persone si sono radunate davanti alla sede del parlamento israeliano per manifestare. I manifestanti sono parenti delle vittime dell’attacco avvenuto il 7 ottobre 2023, attribuito a Hamas. La richiesta principale riguarda l’istituzione di una commissione di inchiesta indipendente. La protesta si svolge in un momento di tensione legata alle falle nella sicurezza che hanno caratterizzato l’attacco.

Proteste in Israele davanti al parlamento: i manifestanti chiedono l’istituzione di una commissione di inchiesta indipendente che indaghi sulle falle della sicurezza nell’attacco del 7 ottobre 2023 guidato da Hamas. Tra la gente davanti alla Knesset c’erano anche membri di associazioni femminili e del Consiglio di Ottobre, che rappresenta alcune famiglie degli ostaggi. L’anno scorso il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, aveva approvato una commissione per fare chiarezza sull’assalto, ma molti manifestanti hanno protestato per la sua composizione: “Siamo qui per chiedere l’istituzione di una commissione d’inchiesta, un comitato statale, apolitico e professionale che vada a fondo sul perché sia successo tutto questo”, ha dichiarato una donna che ha partecipato al sit-in.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Israele, proteste davanti alla Knesset: in piazza i parenti delle vittime del 7 ottobre

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