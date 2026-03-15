Gaza | bulldozer israeliani hanno frantumato 146 tombe

In Gaza, i bulldozer israeliani hanno danneggiato 146 tombe nel cimitero di Gaza, dove sono sepolti 263 soldati australiani. Le operazioni hanno provocato danni estesi alle fosse, provocando danni visibili ai monumenti funerari. Nessuna informazione è stata fornita riguardo alle motivazioni di tali azioni o alle circostanze che le hanno portate.

Le tombe di 263 soldati australiani nel cimitero di Gaza mostrano danni estesi causati da mezzi pesanti israeliani. Il senatore David Pocock afferma che è molto probabile che le salme siano state spostate o danneggiate dalle operazioni militari. Immagini satellitari confermano la distruzione sistematica della zona meridionale del camposanto, dove riposano i caduti della seconda guerra mondiale. La risposta delle autorità israeliane cita misure difensive contro presunte minacce terroristiche nella stessa area. Famiglie australiane chiedono scuse e risarcimenti allo stato di Israele per il profanamento dei luoghi di memoria. L’ufficio del presidente Isaac Herzog ha promesso di verificare la questione con i funzionari competenti al suo ritorno in patria. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gaza: bulldozer israeliani hanno frantumato 146 tombe Articoli correlati I bulldozer israeliani stanno demolendo il quartier generale dell’UNRWA a Gerusalemme Est occupataSecondo l’UNRWA, i militari israeliani sono entrati nel complesso, hanno confiscato dispositivi elettronici del personale e imposto l’evacuazione... Leggi anche: Medio Oriente, continuano i raid israeliani su Gaza Altri aggiornamenti su Gaza bulldozer israeliani hanno... Discussioni sull' argomento Israele marcia sul Libano. Pronta l'invasione terrestre, obiettivo il fiume Litani; Alla moglie del sindaco di New York Mamdani è piaciuto il put up sui social media che definisce l’indagine sulla violenza sessuale del 7 ottobre una bufala: rapporto; Il sindaco di New York difende i post di gradimento della moglie che celebrano gli attacchi a Israele. Gaza: i bulldozer israeliani distruggono un cimitero contenente i resti dei soldati della Prima e della Seconda Guerra MondialeUn’inchiesta del Guardian rivela che l’esercito israeliano ha usato bulldozer per distruggere parti di cimiteri nella Striscia di Gaza contenenti tombe storiche di soldati della Prima e Seconda Guerra ... it.euronews.com Gli hanno negato l’ingresso negli Stati Uniti. Motaz Malhees, uno dei protagonisti de “La voce di Hind Rajab”, il film candidato all’Oscar che racconta la storia di una bambina di sei anni rimasta intrappolata sotto le bombe israeliane a Gaza e crivellata di colpi, facebook Vice sindaco di Gaza. Ah no, scusate, di Bologna. x.com