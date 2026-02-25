Mo | media ' Israele bandisce 5 piattaforme mediatiche palestinesi a Gerusalemme'

Il ministro della Difesa israeliano ha deciso di vietare cinque piattaforme mediatiche palestinesi a Gerusalemme, accusandole di incitamento e di collegamenti con gruppi militanti. Questa misura mira a limitare la diffusione di contenuti considerati pericolosi, e ha già suscitato critiche tra i rappresentanti delle organizzazioni interessate. La decisione si inserisce in un contesto di crescenti tensioni tra le parti, che rischiano di intensificarsi nelle prossime settimane.

Tel Aviv, 25 feb. (Adnkronos) - Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz avrebbe firmato un'ordinanza che bandisce cinque piattaforme mediatiche palestinesi a Gerusalemme, accusandole di incitamento e legami con attività militanti. Lo riporta Haaretz citando funzionari israeliani. L'ordinanza si applica ad Al-Asima News Network, Miraj Network, Al-Quds Compass, Maydan al-Quds e Quds Plus. Secondo Channel 12, il servizio di sicurezza Shin Bet ha recentemente spinto per classificare le piattaforme come organizzazioni terroristiche ai sensi della legge antiterrorismo israeliana. Secondo l'emittente israeliana i funzionari della sicurezza sostengono che le emittenti operano come strumenti di propaganda o di informazione per Hamas.