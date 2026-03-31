Il ministro della Sicurezza Nazionale israeliano ha commentato con entusiasmo l’approvazione di una nuova legge sulla pena di morte, affermando che si tratta di un momento storico. La legge, approvata lunedì 30 marzo, riguarda i procedimenti penali nei confronti di palestinesi e rappresenta un risultato ottenuto durante la sua campagna per l’introduzione di questa misura.

Il ministro della Sicurezza Nazionale israeliano, Itamar Ben-Gvir, figura di spicco che ha guidato la campagna per l’introduzione della pena di morte per i palestinesi, ha brindato lunedì 30 marzo dopo l’approvazione della legge. “Che vengano giustiziati quanti più terroristi possibile”, ha dichiarato Ben-Gvir durante il brindisi. “ Abbiamo fatto la storia: d’ora in poi, ogni madre in Giudea e Samaria (Cisgiordania) saprà che se suo figlio esce per uccidere, per lui c’è una sola condanna: la forca “, ha detto il ministro, aggiungendo: “E dico ai cittadini dell’Unione Europea che hanno esercitato pressioni e minacciato lo Stato di Israele: non abbiamo paura, non ci arrendiamo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Israele, Ben Gvir: "Su legge pena di morte abbiamo fatto la storia"

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