A Isola Sacra è stato approvato un piano da 1,6 milioni di euro per il recupero di un edificio abbandonato in via Zanini. Tuttavia, i lavori non partiranno prima del 2027. Restano aperte le domande su quale sarà il futuro dell’immobile una volta completati gli interventi e sulle motivazioni che hanno portato a un avvio così ritardato.

? Domande chiave Cosa diventerà l'edificio abbandonato dopo il recupero di 1,6 milioni?. Perché i lavori non inizieranno prima del 2027?. Come verrà finanziato l'intervento per evitare il degrado strutturale?. Chi gestirà tecnicamente la trasformazione dell'immobile in via Zanini?.? In Breve Investimento di 1,14 milioni per lavori e 60mila euro per la sicurezza.. L'ingegner Benedico Marco Sirchia coordina le procedure tecniche dell'Area Lavori Pubblici.. L'opera sarà inserita nel Piano delle opere pubbliche per l'anno 2027.. Finanziamento tramite mutuo Cassa Depositi e Prestiti o avanzo rendiconto 2025.. La Giunta di Fiumicino ha approvato il 6 maggio 2026 il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali per la ristrutturazione dell’immobile comunale situato in via Ignazio Zanini, nella località Isola Sacra.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Isola Sacra: piano da 1,6 milioni per l’edificio abbandonato in via Zanini

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