A Faenza sono stati annunciati 7,5 milioni di euro destinati a migliorare i servizi sanitari, con particolare attenzione agli anziani fragili. Il piano prevede interventi specifici per potenziare le strutture e i servizi dedicati alla comunità. La gestione concreta dei fondi sarà affidata all’ente locale, che si occuperà di coordinare i lavori e assicurare l’applicazione delle nuove risorse. Nessuna indicazione sui nomi delle figure coinvolte.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i servizi per gli anziani fragili a Faenza?. Chi gestirà concretamente i nuovi fondi per la Casa della Comunità?. Quali nuovi servizi medici arriveranno direttamente nelle piazze cittadine?. Come verrà garantita l'assistenza domiciliare con l'infermiere di famiglia?.? In Breve Investimento di 7,5 milioni tra fondi regionali e Pnrr per la Casa della Comunità.. Collaborazione con Bianchedi, Morini e Neri per contrastare la privatizzazione sanitaria.. Aumento previsto dei posti letto in area geriatrica fino a un terzo.. Potenziamento assistenza domiciliare con l'introduzione dell'infermiere di famiglia e comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Isola a Faenza: piano da 7,5 milioni per potenziare la sanità

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